COCO, NAGBAGO ANG BUHAY!

NGAYONG ipinagdiriwang natin ang fiesta ng Quiapo, nanariwa kay Coco Martin kung ­gaano kahalaga sa kanya ang pista ng Poong Nazareno.

Naniniwala siyang malaking bagay iyun nang minsang sumali siya sa Traslacion para sa isang mahalagang eksena sa pelikulang Tirador.

Kuwento ng Primetime King, “Alam ko, nagsimula ang lahat na ito dahil du’n.

“Paulit-ulit ko na kinukuwento nu’ng nag-shooting ako du’n ng Tirador, ang eksena namin, kailangan ko mahawakan ang Mahal na Nazareno.

“Iyun, sa dami ng tao na nagtutulakan, ganu’n, sabi ko kay Direk Dante (Mendoza), sabi ko, ‘Direk, hindi ba to nakakatakot? ‘Di ba, may mga namamatay dito?’

“Kaso nga, wala akong magagawa. ­Syempre, pag-indie naman, kina-capture mo ‘yung totoong event na nangyayari.

“So, hinagis ako sa napakaraming tao. Nakipagtulakan ako. Para akong lumala­ngoy sa libu-libong tao, hanggang sa ­nahawakan ko siya.

“After that, nu’ng nahawakan ko siya, tapos, may sumigaw na tao. ‘Itaas mo ang kamay mo!’

“Itinaas ko ang kamay ko, dahan-dahan akong nakalabas.

“After that, paglabas ko, sabi ko, ‘Direk, nakunan ba? Preview, nakunan nga pero nasapawan ako. Kaya sabi sa akin, ‘Kailangan nating gawin nang isa pa.’

‘So, nu’ng ginawa namin uli, hindi ko na ­nahawakan.”

Naniniwala si Coco na iyun talaga ang dahilan kaya nagbago ang takbo ng buhay niya.

Sunud-sunod na ang dating ng mga blessing at naabot niya ang ganda ng career niya.

Patuloy na kuwento ng aktor, “After that, ano. Mula nu’ng nahawakan ko ‘yung Nazareno, mula nu’ng araw na iyun hanggang ngayon, hindi na ako huminto sa pagtatrabaho.

“Kaya sabi ko nga lagi, anong karapatan ko magreklamo?

“Dati, hinihingi ko lang bigyan ako ng trabaho na regular na kahit ano. Hinding-hindi ako magre­reklamo.

“Eto binigay sa akin ngayon. Kaya kahit anong binigay sa akin na blessing ngayon, wala akong ginawa kundi i-appreciate Siya at i-share.”

Ngayong narating niya itong kasikatan, may mga nasasakripisyo pa rin siya, pero hindi siya nagrereklamo kundi patuloy na nagpapasalamat sa Diyos.

Hindi na niya nagagawa ang dati niyang ginagawa, pero tanggap na niya ito wala siyang karapatang magreklamo.

“Iyun ang kapalit, eh. Part na ng buhay ko ang mga tao.

“Nandiyan na nga sila. Minsan, napa-prioritize mo pa sila kesa sa pamilya mo at sa sarili mo.

“Mahirap pero hiningi ko ‘to, eh. Wala akong ­ida­ing o ireklamo,” pahayag ni Coco.

Kahit hirap na siyang lumabas, hindi pa rin nakakalimutan ni Coco ang pumunta ng Quiapo.

Kahit abala siya sa trabaho, isinisingit niyang dumaan ng simbahan para magdasal.

Bago maging abala ang lahat sa paghahanda sa Fiesta ng Nazareno, dumaan siya ng simbahan sa Quiapo para magdasal.

“Kasi kailangan ko humingi ng guidance. kailangan kong humingi ng gabay at magpasalamat sa dere-deretso hanggang ngayon, at itong 2016 ko sobra-sobra tala­ga ang binigay Niya sa akin ngayon, lalung-lalo na itong Ang Probin­syano at ang movie namin ni Vice na Super ­Parental Guardians.

“Hindi ko inakala na ganu’n ka talaga na mamahalin ka ng mga tagahanga mo.

“Kaya sabi ko nga, wala akong ibang magagawa kundi i-share ito,” seryosong pahayag ni Coco.