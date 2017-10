Coco bida na sa mobile game

NI-LAUNCH nung Sabado ang mobile game ng Ang Panday na dinaluhan mismo ni Coco Martin. Isinabay ito sa E-Sports And Gaming Summit na dinaluhan ng libu-libong gamers and game developers.

Kasama ang kanyang business partners na Synergy88, matapos i-download at ipinakita ni Coco kung paano laruin ang nasabing mobile game na ikinatuwa ng mga nanood ng event.

#Repost "@mr.baldwinbartolome Ayos Panday App!!! #AngPanday2017 @mr.cocomartin @biboyjarboleda @cocomartin_ph" A post shared by Coco Martin PH (@cocomartin_ph) on Oct 27, 2017 at 10:59pm PDT

Maganda ang paliwanag ni Coco kung bakit niya ginawang mobile game ang Ang Panday.

“Una, original Pinoy hero siya, creation ni Direk Carlo J. Caparas. Since wala na ngayong nabibiling komiks, ginawa naming mobile game.

Ang mga bata ngayon, masyado silang techie. Kung gusto mong ipakilala sa kanila ang isang tao o bagay, sa mobile mo gawin.

“Kasi kahit 5 years old, mai-enjoy ang game. Hindi siya violent, pero adventurous siya, maraming challenges. At free ‘yung game app sa Google,” explain ni Coco.

Nakapag-put up na pala si Coco ng sarili niyang kompanya na nag-develop ng Ang Panday mobile game, ito ang Co Syn Mediatech, Inc.

Bukod sa Ang Panday mobile game, marami pang idi-develop si Coco and his team ng iba’t ibang mobile games and apps.

“Nung na-meet ko ang mga partners ko dito sa CoSyn, sabi ko, I have the best people, mahusay sila. Kaya mukhang magi-enjoy dito sa new venture ko,” sabi pa ni Coco.

Sa nasabing event din, ibinalita ni Coco na tapos and complete na sila sa shooting ng Ang Panday. Editing, mixing, scoring at ang madugong special effects ng movie ang tinutukan ngayon ni Coco.

Kisses at Marco tsugi na sa Piolo-Arci serye

WORRIED ngayon ang mga fans nina Kisses Delavin at Marco Gallo kung ano ang mangyayari sa loveteam ng KissMarc.

Ito ay matapos makarating sa kanila ang balitang hindi na muna magkakasama ang kanilang favorite loveteams sa mga projects.

Kung hindi kami nagkakamali, nagsimula ito sa Kapamilya Chat ng ABS-CBN kung saan ang simpleng biruan ay napunta sa pikunan. Mismong ang mga fans nila ang nakapansin na seryoso ang tampuhan ng dalawa.

Lalo pang umigting ang balita nang i-announce ni Kisses during her contract signing sa Star Music na she will go solo muna sa mga projects.

Yung mga fans na nakilala dito sa Pilipinas at abroad ay affected masyado. Yung isang kakilala ko, even had to go sa Holy Land para ipagdasal na maayos ang kung anumang hindi pagkakaunawaan nina Kisses at Marco.

Kinausap na ng Star Magic sina Kisses at Marco para ayusin kung ano man ang gulo sa kanila. Pero mukhang desidido sila, lalo na si Kisses na mag-solo muna sa kanyang mga projects.

In fact, hindi na sila makakasama sa serye nina Piolo Pascual, Arci Munoz, Alessandra de Rossi at Empoy kung saan maganda pa naman ang kani-kanilang respective roles.

Bilang isa kami sa unang sumuporta sa KissMarc, dalangin namin na maayos pa ito.

Dahil hindi kailanman bumitaw ang loveteams fans ng dalawa. In fact, umaasa pa din silang maayos ito.