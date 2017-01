COCO at ALDUB, MAGPAPASAYA sa SINULOG

MAKIKISAYA ang cast ng FPJ’s Ang Probinsyano sa Sinulog ngayong weekend sa Cebu City!

Tampok sina Coco Martin, Onyok, Awra & John Prats sa Kapamilya Karavan bukas (Sabado) ng 4:00 PM sa The Terraces Ayala Mall.

Sa Linggo ng 9:00 AM, kasali sa Sinulog Festival Grand Parade sina Coco, Onyok, John Prats & Arjo Atayde.

***

Back-to-back ang Kapuso Mall Shows ngayong Biyernes sa Gaisano Capital South Colon (4:00 PM) at The Terraces, Ayala Center (6:00 PM) kaugnay sa Sinulog.

Tampok dito sina Julie Anne San Jose, Benjamin Alves, LJ Reyes at Martin del Rosario ng Pinulot Ka Lang sa Lupa.

Sa Kapuso Mall Shows bukas (Sabado), bibida ang mga artista ng afternoon drama na Ika-6 Na Utos at primetime romcom na Meant To Be.

Makiki-party sa Gaisano Capital Island Mall Mactan simula 4:00 PM bukas sina Gabby Concepcion, Sunshine Dizon, Ryza Cenon, Barbie Forteza, Ken Chan, Jak Roberto, Ivan Dorschner, Addy Raj at Mika dela Cruz.

Magpapatuloy ang kasiyahan kasama ang stars ng dalawang prog­rama sa SM City Cebu ng 6:00 PM.

Sa Linggo (Jan. 15), makikiisa ang stars ng Destined To Be Yours at My Love From The Star sa Sinulog Festival Grand Parade.

Opo! Mamimiyesta sa mga Cebuano sina Alden Richards & Maine Mendoza, plus Jennylyn Mercado & Gil Cuerva.

Kasama nilang sasakay sa Kapuso Float ang boys ng Meant To Be na sina Ken, Jak, Ivan & Addy.

Ang live coverage ng Sinulog Grand Parade ay mapapanood sa GMA TV Cebu.

***

Sa Sabado rin ang Parada ng mga Santo Niño sa Tondo, Manila.

Masaya ito!

Street dancing galore!