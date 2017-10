Closet case

By JBonajos

Para bang sinukluban ng langit at lupa sa dami ng kalat at basura sa bahay o kwarto mo? Narito ang kaunting tips para maging organisado at clutter-free ang bahay.

SHELVE IT. Maglagay ng mga open shelves sa taas ng clothes rail and hooks para lagayan ng mga bags at sombrero. Ihilera ang mga sapatos na laging ginagamit sa open shelves habang ilagay sa kahon ang mga madalang gamitin. Pwede ring ilagay dito ang basket ng accessories at extra handbags.

DOUBLE-DECKER IT. I-maximize ang space. Gumamit ng patung-patong na kahon o boxes na maaaring paglagyan ng blouse at t-shirts habang nasa itaas ang mga blankets, lumang damit at mga jackets na hindi madalas gamitin.

HANG IT. Mas okay gamitin ang mga sturdy­ wooden hangers dahil hindi ito nag-iiwan ng marka sa damit lalo na sa t-shirt at polo.

STACK IT. I-fold o tupiin ang mga t-shirts na magkakakulay sa isang drawer para mas madaling makita ang hinahanap. Pwedeng isiksik sa gilid nito ang mga underwear, med­yas para mas ma­raming malagay na gamit. Pwede kang mag-spray ng cologne o pabango para mas masarap isuot o gamitin ang mga gamit na nasa ca­-

binet.