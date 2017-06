‘Closed case’ na ayon kay National Capital Regional Police Office (NCRPO) Oscar Alba­yalde ang nangya­ring pag-atake sa Resorts World Manila matapos na matukoy ang pagkakaki­lanlan ng utak ng krimen.

Dahil sa pagkakatukoy ng nag-iisang suspek na si Jessie Javier Carlos, 42-anyos, dating emple­yado ng Department of Finance (DOF) ay tulu­yan nang naisantabi ayon sa NCRPO chief ang anggulong may kaugnayan sa terorismo ang nangyaring pag-atake sa nasabing hotel-casino na ikinamatay ng 38-katao kabilang ang salarin noong Hunyo 3.

“We have and will continue to base our pronouncements on facts and evidence properly gathered. We will not allow people or any threat group to use this situation to advance their propaganda or personal­ causes whether foreign or local.

This is our duty to the Filipino people and to the international community,” paghahayag ni Albayalde sa presscon kahapon sa Pasay City kasabay nang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng suspek.

Samantala, bagama’t ‘closed case’ na para sa NCRPO ang kaso, hindi pa naman lusot sa pangyayari ang pamunuan ng hotel-casino.

Kahapon ay hinihi­ngan ng paliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang management ng Maxim Hotel ng Resorts World Manila kung bakit hindi nakalabas agad ang 37 taong namatay sa usok na nilikha ng panununog ni Carlos sa nasabing hotel.

“The hotel has to explain to us bakit walang mga exit agad,” diin ni Pangulong Duterte na nangako sa mga kaanak ng biktima na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay.

Binanggit pa ng Pa­ngulo na hindi maituturing na adik sa sugal si Carlos kundi ‘habitual gambler’ na binuhos ang galit sa casino operator dahil sa kanyang pagkatalo.

“He has lost his mind. Binuhos niya ‘yung galit niya doon sa dynamics of gambling,” wika ng Pa­ngulo sa isang ambush interview sa Subic Bay.