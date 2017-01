CLIPPERS SUBSOB SA THUNDER

OKLAHOMA CITY, Oklahoma — Balik-winning track ang Oklahoma City Thunder, maagang nagmaniobra at sinagasaan ang tagumpay sa pagsubsob sa bumubulusok na Los Angeles Clippers, 114-88, sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game Linggo (Manila time) dito.

Nagliliyab ang umpisa ng Thunder kahit buhat sa pagtaob sa Memphis Grizzlies upang kunin ang 33-12 first quarter tungo sa 21st win sa 34 games.

Pinukpok ni Russell Westbrook ang kanyang 16th triple-double sa season sa pamamagitan ng 17 points, 14 assists at 12 rebounds.

Tumiris si Enes Kanter ng 23 points, samantalang nagpader si Victor Oladipo ng 15 points.

Nasapol ang Clippers ng sixth straight loss at 14th sa 36 games.

Pinangunahan nina reserves Brandon Bass at Marreese Speights ang Clippers squad na hindi nagamit sina Blake Griffin at Chris Paul sanhi ng mga injuries.

Pumuntos si Bass ng 18 points sa 7 of 9 shooting, habang humaribas si Speights ng gayang output, sa 5 of 9 field goal attempts.

Sa Charlotte, North Carolina, halos magkayod-kalabaw sina LeBron James at Kevin Love dahil sa pagka-sideline ni Kyrie Irving sa hamstring injury, at nakatulong pa ang ilan upang maitumba ng Cleveland Cavaliers ang Charlotte Hornets, 121-109.

Tumiris si James ng 17 sa kanyang 32 points sa first quarter, at naglagablab si Love ng 28 points at 10 rebounds para sa Cleveland, na lumarong walang ­Irving dahil nasaktan ang point guard sa 124-118 victory noong Huwebes sa Boston Celtics.

Ang nag-start sa pagliban ni Irving na si Jordan McRae nakagarahe ng 20 points, at humukay si Kay Felder ng 13.

6 for 7 si James sa field sa first quarter, kabilang ang perfect 3 for 3 mula sa beyond the arc.

“I was just locked in from the beginning,” bulalas ni James. “I had to get off to a good start.

Then finding out Kyrie was scratched late … I just took it upon ­myself and the team, and we just got off to a great first quarter and it helped us a lot.”

Sa 35 minutes, naka-12 for 25 sa field si James. Nagpasa rin siya ng nine ­assists at kumalawit ng six rebounds.

Lumaplap si Love ng 15 points sa second, naasistehan ang Cleveland sa 71-59 lead sa break. Nakasubi ang Cavs ng 12 for 18 sa 3-point range sa first half.

“It was great shooting, good ball movement, taking open shots,” suma ­naman ni coach Tyronn Lue.

“Guys were open, and we found open guys. Kevin did a great job of setting the tone with that 3-point shooting early, and we just continued­ from there.”

Dumamba si Kemba Walker ng 37 points sa hanay ng Hornets, na nanalo ng lima sa anim.

Nakasalpak si Frank Kaminsky ng 15 points at bumato si Nicolas Batum ng 13 points at eight assists.

Pumader si Walker ng 20 points sa 8-for-12 shooting sa second half, pero bigo ang Hornets na masugpo ang Cavaliers.

“They really just brought the intensity early and we didn’t match,” dada ni Walker.­ “We just have to be better. By the time we picked it up, it was kind of too late.”