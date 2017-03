Claudine at Raymart, good vibes na!

Pinag-uusapan ng netizens ang palitan ng mga positibong komento ng estranged couple na sina Claudine Barretto at Raymart Santiago sa Instagram.

May mga natutuwa dahil mukhang OK na ang dalawa.

Ang tinutukoy na mga positibong komento ay sa mga ipino-post nila tungkol sa mga anak nila.

Kahapon, inusisa namin ang kuya ni Raymart na si Randy Santiago, kung ano ang masasabi niya sa positibong nangyayari ngayon sa kanyang kapatid at sa estranged wife nito?

“At least, good for them. Good for Raymart din para nakakasama niya ang mga anak niya. Maganda ‘yon!” sabi ni Randy.

Paano kung aksidente silang magkita ni Claudine?

“Walang problema, babatiin ko siya! Kapag nakikita ko naman siya noon, kapag may pagkakataon talaga, binabati ko si Claudine.

“Lately lang, hindi ko talaga siya nakikita. Hindi nagkakataon,” sabi pa ni Randy.

Natutuwa rin si Randy na kahit paano ay walang gulo sa pagitan nina Raymart at Claudine ngayon.

In fairness kay Randy, tuwing nakakatsikahan namin siya, wala siyang sinasabing kahit na anong negatibo sa estranged wife ng kanyang kapatid.

Danita, nagalit at nahiya nang ma-link kay Willie

NAGALIT si Danita Paner nang mabalitaan niya na may mga taong nagli-link sa kanya kay Willie Revillame.

“Mabuting tao si Tito Willie, pero nagalit ako dahil hindi naman totoo ‘yung pagli-link sa amin,” sabi ni D

anita nang makatsikahan namin kamakailan sa grand opening ng jewelry shop na Dae Joa Gem.

“Nagalit din ako dahil inili-link nila ako sa ninong ng kapatid ko. Isa si Tito Willie sa mga ninong ni Carl, kaya nakakahiya naman doon sa tao!”

Mabait sa kanya ang TV host/producer at ilang beses na niyang nakaharap ito dahil pinag-usapan noon ang dapat sana ay pagko-co-host niya sa game show ni Willie sa TV5, pero hindi natuloy ‘yon.

“Walang basehan ‘yung pagli-link sa amin. Nakakahiya tuloy kay Tito Willie! Imbento lang talaga ‘yung tsikang ‘yon!” sabi pa ni Danita na isa nang Kapamilya star at mina-manage ni Boy Abunda.

Desisyon ng kanyang nanay na kay Kuya Boy siya ipa-manage.

“Siyempre, may ibang mga takot kay Mommy, kaya si Mommy mismo, nagdesisyon na siyang ipa-manage na ako sa iba. So, ngayon nga, kay Tito Boy na ako,” sey pa ni Danita.

Medyo naintriga kami na isa si Danita sa mga nag-cut ng ribbon sa opening ng jewelry shop na Dae Joa Gem, pero kaibigan daw nila ng nanay niya ang isa sa owners na si Ms. Dorothy Joy Fanio, kaya hindi dapat pag-isipan ng kung anuman ang pag-appear niya sa nabanggit na event.

Samantala, may isang nakapagtsika sa amin na multi-millionaire ang masugid na manliligaw ngayon ni Danita at madalas na makita silang magkasama.

Ang lalaking ‘yon kaya ang dahilan kaya nakalimutan na ni Danita ang aktor na nakarelasyon niya noon?!

***

May lumabas na litrato kung saan magkasama sina Barbie Forteza at Ivan Dorschner.

Kuha noong Valentine’s day ang litratong ‘yon at ang duda ng fans, mag-sweethearts na ang dalawa.

Isang staff ng Meant To Be ang inusisa namin kung may inililihim bang relasyon ang dalawa, pero wala pa raw bagong boyfriend si Barbie!

“Group date dapat ‘yon. Bukod kay Ivan, nag-yes na rin sina Addy (Raj), Jak (Roberto) at Ken (Chan) na magkakasama sila noong Valentine’s day.

“Ang problema, big_lang nagkaroon ng lakad ‘yung tatlo, kaya si Ivan lang ang nakasama ni Barbie.

“Hindi secret date ‘yon,” sey ng staff ng Meant To Be.