CLAUDIA, TANGGAP ANG SORRY NI GRETCHEN

SOBRANG mahal ni Gretchen Barretto ang kanyang unica hija na si Dominique Cojuangco, kaya mabilis siyang kumambyo sa mga patutsada niya sa pamangking si Claudia Barretto.

Sa kanyang Instagram comments bilang sagot sa tanong ng isang netizen ay tinawag ni Gretchen na UNGRATEFUL at MAY AMNESIA ang daughter ni Marjorie na si Claudia dahil tinawag siya nitong SOMEONE ELSE sa isang interview.

Nagreak si Dominique bilang malapit ito sa pinsang si Claudia at parang kapatid ang tu­ring nito sa younger sister ni Julia.

Sey ni Greta sa IG post, “I’m currently in Hong Kong for the weekend. I was hoping to enjoy but no matter what I do, I realize that I am hurting & in the process, I have deeply hurt the ones I love dearly.

“My daughter, Dominique gave me a call yesterday to please reach out to Claui & understand her & forgive her.

“Claui is considered Dominique’s little sister & I consider Claui my very own child.

“I am learning the very painful way that as a mother, we must be selfless, we must forgo hurt, disappointment, we must be more understanding & patient, we must ignore the pain that our children make us feel, we must embrace them through their flaws & love them UNCONDITIONALLY.

“I do not want my Claui to be bashed in any way. I beg for understanding & forgiveness.

Please allow us all to heal peacefully.

“I ask for forgiveness from my Instagram followers for spreading hurt & bitterness on my post.

“I ask for forgiveness from Claui for making her go through this hurt.

“Dominique, my little one, you make me human in spite of all the pain. Thank you & I love you will never be enough.”

Tama si Gretchen dahil ang daming namba-BASH kay Claudia at sinasabing INGRATA ito at hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang tiyahin dahil sa isyung ito.

***

In fairness to Claudia ay wala siyang ganu’ng intensyon nang sumagot siya sa interview kung saan tinanong siya kung anong masasabi niya ‘pag ikinumpara siya sa Tita Gretchen niya na nag-record din ng album noon.

Ang pagkakamali ng bagets, kung pagkakamali man ‘yon, ay hindi niya binanggit ang ‘Tita Gretchen’ nang sumagot siya.

Kung nabanggit niya ito, o kahit simpleng TITA na lang, kahit walang Gretchen, hindi sana nagkaisyu.

Comment ni Claudia sa post na ‘yon ni Greta, “Thank you for this post. I just want you to know that what I said was never meant to offend you nor disrespect you.

“It was maliciously and wrongfully viewed by the user who decided to take my comment largely out of context.

“As you know, I’m only starting my career and have yet to truly showcase my intelligence.

“It’s difficult to do that now because of how nervous I can get sometimes when I’m asked questions.

“I have yet to get used to it and have yet to learn how to use the correct words.

“However, I still believe that what I said was not wrong. I hope you see the video, Mama.”

MAMA pala ang tawag ni Claudia kay Gretchen at hindi Tita.

Mabilis na naplantsa ang gusot na ito dahil na rin sa pag-entra ni Domi­nique, na kahit alam niyang hindi kasundo ng madir niya ang kanyang mga tiyahin at pinsan ay hindi pa rin nagbabago ang tingin niya sa mga ito.

Ang daming pumupuri sa ginawang ito ni Greta, na nagpakumbaba ito at nanghingi ng sorry.

Very SELFLESS daw ang longtime partner ni Mr. Tonyboy Cojuangco, kaya raw ito lalong bine-bless.

Anila, lalong pinatunayan ni Gretch that she is beautiful inside and out.

Pinuri rin nila ang magandang pagpapalaki ni Gretchen sa anak nitong si Dominique.

***

Ang madir ni Claudia na si Marjorie ay ni-repost sa IG ‘yung sinabi ng blogger na nag-interview kay Claudia, na hindi umano naging disrespectful si Claudia sa pagsagot nito dahil ginamit nito ang mga salitang ‘someone else.’

Huwag daw sanang lagyan ng malisya ang statement ni Claudia.

Hindi kami sure kung may ire-repost din si Majorie bilang reaksyon sa pagkakabanggit ni Gretchen kay Recom Echiverri.

Ayon kay Greta, siya ang nagbigay ng ‘safe home for a few good years’ kay Claudia, bago dumating si Claudine.

Tapos ay dumating si Echiverri na siyang nagpaaral umano kay Claudia at nagbigay rito ng magandang tahanan.

Matagal nang usap-usapan sa showbiz ang tungkol dito. Minsan na ring itinanggi ni Marj na may relasyon sila ng da­ting Mayor ng Caloocan.