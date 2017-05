CHR, luhaan sa talak ni Jinggoy

NAKATIKIM ng bonggang talak mula kay Sen. Jinggoy Estrada ang ilang miyembro ng CHR (Commission on Human Rights) na dumalaw sa kanila ni Sen. Bong Revilla nu’ng Biyernes nang umaga.

Ibinahagi ni Sen. Jinggoy Estrada sa Facebook ang pagdalaw sa kanila nitong mga miyembro ng CHR.

Ayon sa kuwento ng isang source naming nakasaksi ng pangyayari sa loob ng detention cell nila sa Custodial Center ng Camp Crame, ginising si Sen. Jinggoy ng ilang pulis dahil nasa labas na ng kuwarto nila itong mga miyembro ng CHR.

Wala raw sanang ba­lak na lumabas pa si Sen. Jinggoy, pero nari­nig daw niyang naglabas ng sentimiyento si Sen. Bong na hindi man lang sila nadalaw noong bago pa lang sila ipinasok sa detention cell.

Kaya paglabas ni Sen. Jinggoy, nakasimangot na ito na nagtanong kung ano ang pakay nitong mga taga-CHR na dumalaw roon.

Gusto lang daw nilang mag-visit, sagot ng isang miyembro ng CHR.

Ang bilis daw ng buwelta sa kanila ni Sen. Jinggoy, “Visit! After three years, visit?!”

Pumasok na raw si Sen. Bong sa kanyang kuwarto at hindi na sila hinarap.

Kaya si Sen. Jinggoy na ang naglitanya at niratrat sila nang husto.

Post ni Sen. Jinggoy sa FB, nagpanting ang tenga niya nang sinagot siyang gusto lang nilang dumalaw para matingnan man lang ang kalagayan nila.

Sabi ng dating senador, “I asked, ‘Bakit ngayon lang kayo bumisita sa amin? Samantalang wala pang isang buwan si De Lima dito, nakapunta na kayo kaagad sa kanya? Kami, tatlong taon na kami dito, nga­yon ninyo lang kami pinuntahan?’

“I admit I was already on top of my voice since I cannot take the alibis of these hypocrites.”

Tuluy-tuloy ang pagpapamukha sa kanila ni Sen. Jinggoy kung nasaan sila noong bago pa lang silang ipinasok sa Camp Crame na nagdanas ng matinding hirap sa mga unang buwan nila sa loob.

“Nasaan kayo nu’ng nakulong kami nu’ng u­nang buwan? Alam n’yo ba kung paano kami tratuhin ng mga guwardiya namin? Alam niyo ba na hirap na hirap kami dito?

“Samantalang wala pang isang buwan si De Lima dito, nandiyan na kayo, to the rescue! Halos i-broadcast ninyo sa media ang kalagayan ni De Lima!

“I reminded them that we too were incumbent senators at that time.”

Patuloy pa niya, “One of them even had the guts of telling me that they sought an appointment to visit us last month.

“Imagine, last month!! I retorted, magtatatlong taon na kami dito, last month lang kayo humingi ng pahintulot na bisitahin kami? Mga ipokrito talaga!!

“Ang sabi ko sa kanila, ‘Let’s face reality. Kaya naman kayo nandito ngayon ay dahil kay De Lima. Maybe she instructed you, guys, to pay us a visit and to compare our living conditions.’

“I was informed later that day that most of those who visited us were appointees of De Lima.

“You BUNCH of hyporites!!

“Try visiting us again and I will give you the same tongue-lashing and dressing down that you guys in CHR deserved!!”

Hindi na raw sila nakaimik at ang narinig pa naming kuwento roon, hindi raw napigilang maiyak ng isang miyembro ng CHR pagkatapos silang pinagsabihan ni Sen. Jinggoy.

Umalis na lang daw sila nang tinanong pa sila ni Sen. Jinggoy kung ano pa ang kailangan nila dahil babalik na raw siya sa pagtulog.

Ano kaya ang sasabihin nina Sen. Jinggoy at Bong kapag maisipan ng kilalang action star na dadalawin sila?

Magtatatlong taon na, hanggang pasabi lang ang drama nitong action star na dadalaw siya.

Hanggang doon lang… hindi niya ginagawa.

Iniinda pa rin ni Sen. Jinggoy ang sakit sa balikat niya.

Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng matinding sakit sa bandang kanang balikat nito na halos hindi niya maangat.

Nakalabas na siya para magpagamot, at medyo nabawasan naman daw ang sakit.