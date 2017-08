CHR kabado sa ‘drop box’ at drug-free home stickers

Ikinababahala ngayon ng Commission on Human Rights (CHR) ang ilang taktika na pinapalaganap ng pulisya kaugnay sa kampanya nito kontra ilegal na droga partikular ang ‘drug-free home’ stickers sa barangay level.

Kabilang sa tinutukoy ng CHR ay ang paglalagay ng Philippine National Police (PNP) ng mga ‘drop boxes’ na kung saan ay paraan upang mango­lekta ng impormasyon sa mga indibidwal na sangkot sa droga.

“The information collected through the ‘drop boxes’ — while serves as tips or leads to the police — may expose an individual to mistaken arrest if the information is not verified and court processes are not involved,” pahayag ng komisyon.

Sa parehong paraan din umano na ang mga residente na walang nakapaskil na ‘drug-free home’ ­sticker sa mga bahay ay ­maaaring makaranas ng diskrimina­syon o mapagbintangan na lamang ng basta-basta bilang drug user o pusher kahit walang paniniguro o due process sa ilalim ng batas.

Pinaalalahanan ng CHR ang mga awtoridad sa kanilang mandatong protektahan ang dignidad ng bawat tao at ang karapatan sa pagiging pribado ng bawat isa.

“The Commission is also hopeful that the govern­ment will continue to re-examine its anti-drug campaign and adopt a strategic and comprehensive, but human rights-based approach,” giit pa nito.

Paulit-ulit ng kinokondena ng komisyon ang nangyayaring pagpatay sa libu-libong mga isinasangkot sa ilegal na droga na numero unong kampanya ng administrasyong Duterte.