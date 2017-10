CHR ibang klaseng mag-trip – Malacañang

Binatikos ng Malacañang ang Commission on Human Rights (CHR) kaugnay sa planong imbestigahan ang military operations simula nang mag-umpisa ang krisis sa Marawi City para umano matukoy kung nirespeto ang karapatan ng mga kalaban ng gobyerno.

Natatawang-naiinis na inihayag ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na sa dinami-dami ng maaaring imbestigahan ay ang karapatan ng mga terorista ang gustong tutukan ng CHR.

“Well to me, it is really ridiculous. Sa dinami-dami na puwede mong i-check iyong karapatan, why not start with the soldiers ‘di ba, iyong mga pulis na namatay… o iyong mga kakampi ng gobyerno, iyong kakampi ng taumbayan. Hindi ko maintindihan eh. Siguro may ibang trip po siguro talaga iyong Commission on Human Rights,” pahayag ni Andanar.

Inihayag noong Miyerkoles ni CHR Policy Advisory Office head Gemma Parojinog na inatasan ang kanilang mga tauhan para i-monitor ang situwasyon simula nang idineklara ang Martial Law sa Mindanao para matiyak aniya na nirespeto din ang karapatan maging ng mga kalaban ng gobyerno.