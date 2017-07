‘CHOICE PO NILA ‘YON!’

KUNG para kay Nadine Lustre ay normal na ang makipag-LIVE IN nga­yong 2017 na, ang kanyang kaibigan na si Yassi Pressman ay iba ang paniniwala sa bagay na ‘yon.

“Hindi po kasi ako prepared, eh. Hindi po talaga,” bulalas ni Yassi nang usisain ng press tungkol sa isyu ng pakikipag-live in.

Anong ibig niyang sabihin, hindi siya prepared makipag-live in o ano?

“Kahit po magka-boyfriend, hindi pa po ako prepared. So, hindi ko po alam. Ha! Ha! Ha!” tawa ng 22-an­yos na dalaga, na kapatid ni Nadine sa Viva Artists Agency.

Anong feeling ni Yassi na ang daming nagreak nang nega­tive sa sinabi ng friend niyang si Nadine na normal na ang makipag-live in ngayon?

“Tanungin n’yo na lang po sila…” med­yo umiiwas na sagot ng Kapamilya star.

As a friend, anong na-feel niya para kay Nadz?

“Ang alam ko kasi, hindi po yata siya du’n talaga (nakatira sa bahay ni James Reid).

Alam ko, bumibisita lang po lagi.

“At saka matagal na rin po kasi kaming hindi nagkikita… parang once or twice, early last year.

“Kasi, dahil nga po sa schedule, so hindi ko po sigurado.”

Ano bang personal stand niya sa pakikipag-live in?

“Ako, personally po, hindi naman. Hindi ako prepared (na maki­pag-live in).”

So, hindi siya pabor na makipag-live in sa karelas­yon niyang lalaki?

“Ako, hindi po. Hindi po talaga,” napapangiting sagot ni Yassi.

Nagulat ba siya sa mga sinabi ni Nadz tungkol sa usapin ng live in?

“Hindi ko po talaga alam, to be honest. At saka ayoko naman pong sagutin ‘yon on their behalf.”

At kung totoo mang nagli-live in ang JaDine, idya-judge ba niya ang mga kaibigan niya?

“Choice naman po nila ‘yon kung gano’n. Wala po talaga akong stand at sey po doon,” natatawa pa ring pakli ng tisay na dalaga.

May nagbago ba kay Nadine, na tila mas liberated na ngayon kumpara noon? At nagugulat ba siya sa changes na ‘yon sa friend niya?

“Hindi ko po alam. Siguro, nagma-mature o naggu-grow. Hindi ko po talaga alam.

Huwag na po ako. Ha! Ha! Ha!” natatawang iwas niya.

‘Yung totoo, may nakita ba siyang mga pagbabago kay Nadz?

“Hindi ko na po sila nakikita (ni James), pero nagkakamustahan po kami lagi.

“Ay, hindi naman po lagi, pero kapag nagkakamustahan kami, ganu’n pa rin.

“I’m here naman kasi to support kapag may questions sa akin, pero wala naman po silang tinatanong o hinihinging advice, eh. Wala naman.”

Apektado ba ang friendship nila ni Nadine ngayong sumisikat na rin siya at medyo lume-level na kay Nadz dahil sa pagkakatambal niya kay Coco Martin sa Ang Probinsyano?

“Hindi po, para po sa akin, wala po talagang competition. Para rin naman po sa kanya.”

Bakit parang may nabago sa pagkakaibi­gan nilang dalawa?

“Hindi, hindi naman po naapektuhan ‘yung friendship namin. Hindi lang po talaga kami nakakapag-hang out at nakakapagkita.

“Pero kapag nagkakausap kami, kinakamusta ko pa rin. Kinakamusta niya rin po ako,” sambit ng isa sa mga prinsesa ng Viva na si Yassi.