CHILDREN’S GAMES PINURI SA MINEPS VI

Pinuri ng mahigit 50 sport ministers at senior officials ng 115 bansang mga dumalo noong Hulyo 13-15 sa 6th International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sports (MINEPS VI) 2017 ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sa Kazan, Russia ang programa ng Philippine Sports Commission (PSC) na Children’s Games.

Iniulat ang bagay kay PSC Chairman William Ramirez bago mag-weekend ng mga nanggaling sa komperensya na sina PSC Commissioner Ramon Fernandez, Philippine Sports Institute national training director Marc Edward Velasco, at PSI deputy training director Prof. Henry Daut.

“With due humility, our country has been commended by none other than but the entire attendees,” pahayag ni Velasco, na siyang itinalaga upang magsilbing rapporteur o tagatipon ng mga ulat at iprisinta sa kabuuan sa mga dumalo.

“They are very happy for the Philippines spearheading the flagship program of UNESCO,” dugtong ni Velasco. “Mas natuwa sila noong ipinapaliwanag ni Comm. Mon (Fernandez) na bago isali ang isang bata sa CG ay tinuturuan munang magsepilyo, maligo, at matuto ng tamang paggalang sa mga kalaro at disiplina sa sarili.”

Hinirit naman ni Fernandez na kumatawan kay Ramirez sa tatlong araw na okasyon, na ang layunin ng Kazan MINEPS VI program ay makahanap ng isang pagkilos sa daigdig para maayos maitaguyod at magkaroon ng tuluy-tuloy na sports para sa mundo.

Agad ding nangako ang mga delegado doon ng mga mayayamang China, France, Japan, Russia, at iba na suportahan ang implementasyon ng Kazan Action Plan gaya sa deklarasyon sa pagbabago sa mga patakaran sa mga nasusukat na sports, pagpapatupad sa lahat na makasali sa mga sports.