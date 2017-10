CHED kinalampag sa lagpak na English exam ng Pinoy nurses sa UK

Pinakikilos na ang Commission on Higher Education (CHED) para maaksyunan ang diumano’y kahinaan ng mga Pinoy nursing graduates sa wikang Ingles.

Nitong Setyembre ngayong taon ay sinasabing umaabot sa 52 mula sa 59 Pinoy nurses na ni-recruit upang kumayod sa isang ospital sa United Kingdom ang bumagsak sa English language test kaya nabigo ang mga ito na makapasok sa trabaho.

Bunsod nito, hinimok ni Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera-Dy ang CHED na gumawa ng hakbang nang sa gayon ay hindi ma-replay ang kahalintulad na pangyayari.

“Makikipagpulong ako sa mga dekano ng nursing schools at mga opisyal ng CHED para maisa-isa namin ang mga hakbang na puwedeng gawin pati na para matukoy kung may mga patakaran ba na dapat isulong sa Kongreso para matulungan ang ating mga nursing students at graduates para mapahusay ang kanilang kakayahan sa banyagang wika,” pahayag ni Herrera-Dy na chair ng House Committee on Public Information.

Nakahanda rin umanong makipagpulong ang kongresista sa mga opisyal ng Department of Education (DepEd) para matugunan ang problema sa English competencies kahit sa antas pa lamang ng basic education.