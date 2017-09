CHED aaksyon na rin sa hazing

Plano ng Commission on Higher Education (CHED) na baguhin ang kanilang mga regulasyon para labanan ang karahasan at para sa mas mabigat na parusa sa mga fraternity.

Ito ay kasunod na rin ng panibagong biktima ng hazing na si UST law student Horacio Tomas Castillo III.

Sa budget deliberations sa Senate Finance subcommittee, sinabi ni CHED Chairperson Patricia Licuanan, na maglalatag sila ng mga proactive approach para maiwasan na ang mga ganitong uri ng karahasan.

“We will coordinate with the legal education board so that together, we can be a bit more proactive,” ani Licuanan.

Ikinukunsidera ni Licuanan na rebisahin ng CHED ang memorandum order 4 noong 1995 upang matukoy kung may sapat na itong ngipin para parusahan ang mga sangkot sa mga mararahas na aktibidad ng fraternities.

Nakasaad sa kautusan na ang mga opisyal ng mga fraternity na mapatutunayang nagkasala ay papatawan lamang ng 60-araw na suspensyon.

Sinabi ni Licuanan na kanilang kinokondena ang pagpatay kay Castillo sa pinakamataas na pagkondena.

Sa ngayon anya hindi pa nagrereport sa kanila ang unibersidad hinggil sa pangyayari.