CHECKPOINT SUMINGIL NG 3 BUHAY

Humantong sa madugong encounter na ikinasawi ng tatlong hindi pa nakikilalang mga armadong kalalakihan ang kanilang pagbalewala sa inilatag na checkpoint ng mga operatiba ng Quezon City Police District (QCPD) sa Brgy. Fairview, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Ayon kay QCPD Director P/Chief Supt. Guil­lermo Lorenzo Eleazar, isa sa mga nasawi ay nasa 25-30-anyos, may taas na 5’1” slim built, fair complexion, naka kulay asul at puti na jacket, kulay itim na t-shirt, itim na pantalon, may tattoo na “Mikel Galong” sa tiyan at “Commando” sa likod .

Ang pangalawa ay nasa 20-25-anyos, 5’2” ang taas, nakasuot ng itim na t-shirt at blue na pantalon habang ang pangatlo ay nasa 20-25-anyos, may taas na 5’4” nakasuot ng kulay navy blue na jacket, blue t-shirt at blue na pantalon.

Ani Eleazar, nakaeng­kwentro ng mga suspek ang mga operatiba ng QCPD Anti-Carnapping -District Special Operation Unit (ANCAR-DSOU) sa pangunguna ni Sr/Insp. Manuel Dela Cruz Jr.

Sa imbestigasyon ni PO3 Jerome Dollente ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU), nangyari ang insidente dakong alas-11:00 ng gabi sa kahabaan ng Daang Nawasa malapit sa kanto ng Baluyot Drive, Brgy. Sauyo, Novaliches Quezon City.

Nagpapatrolya at nagsasagawa ng checkpoint ang mga operatiba ng anti-criminality sa kahabaan ng Engineering St. at Accounting St., Brgy. Fairview nang maispatan ang magkakaangkas na mga nasawi sa isang Mio motorcyle na pawang mga naka-helmet.

Dahil dito, tinangka silang parahin ng mga operatiba para beripikahin, subalit mabilis na humarurot palayo kaya lalong naghinala ang mga awtoridad, lalo’t nakitang wala rin plaka ang motorsiklo.

Hinabol sila ng mga operatiba hanggang sa makarating sa Baluyot Drive, Brgy. Sauyo Novaliches at dito na nakipagbarilan ang mga suspek na naging sanhi ng kanilang kamatayan.

Sa pagsisiyasat ng Scene of the Crime Ope­ratives (SOCO) sa crime scene, narekober ang dala­wang kalibre .45 baril, isang kalibre .38 baril, mga bala basyo at tingga ng bala.

Nakuha rin sa isa sa mga suspek ang tatlong piraso ng sachet ng shabu at ang ginamit nilang Mio motorcycle.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga awtoridad para matukoy ang posibleng pagkakakilanlan ng mga suspek at kung may grupong kinakaa­niban ang mga ito.