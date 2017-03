CESAR IGIGISA NA!

Aalamin ng Senado ang katotohanan sa reklamo ng corruption at paghahakot ng mga kamag-anak ng aktor na si Cesar Montano sa Tourism Promotions Board (TPB) na kanyang pinamumuuan bilang chief operating officer.

Itinulak ni Sen. Nancy Binay na maimbestigahan ang katotohanan sa isyung ito nang ihain ang Senate Resolution No. 326 kung saan agad naman itong ini-refer ni Senate Majority Leader Vicente Sotto III sa Senate Blue Ribbon Committee at committee on tourism upang magkatuwang na imbestigahan ang isyu.

Matatandaan na ipinagbawalang-bahala ni Montano ang reklamong inihaing ng mga hindi nagpakilalang empleyado ng TPB bilang ‘baseless and untrue’. Ang TPB ay isang ahensiyang nasa ilalim ng Department of Tourism na pinamumunuan ni Secretary Wanda Teo.

Ngunit ayon kay Binay, obligasyon ng Senado na alamin ang katotohanan sa nasabing isyu lalo pa’t pera ng bayan ang nakasalalay dito.

“The Congress is accountable on reviewing the laws on graft and corruption and should ensure malfeasance, misfeasance and charges of graft and corruption in the government are immediately addressed,”giit ni Binay sa kanyang resolusyon.

“…as a public interest, the transparency of the transactions should be disclosed to satisfy the public’s Constitutional right to information,”dagdag pa ng resolusyon.

“…it is hereby resolved to direct the committee on accountability and other appropriate senate committees to investigate , in aid of legislation , the truth and accuracy of the allegations against Chief Operating Officer Cesar Montano of the Tourism Promotions Board (TPB),”giit ng senador.

Matatandaan na naghain na ng reklamo ang mga hindi nagpakilalang empleyado ng TPB sa Presidential Action Center (PACE) laban kay Montano noong Marso 1.

Inilista sa reklamo ang 24 irregularities and indiscretions na ginawa umano ni Montano, kabilang na ang pagpasok sa mga multi-milyong kuwestiyonableng kontrata at pagkuha ng mga staff na kamag-anak.

Ilan sa kuwestiyonableng kontratang pinasok ni Montano ay ang P 16.5 milyong kontrata sa Carat Philippines para sa pro-Duterte rally sa Quirino Grandstand noong Pebrero 25 kung saan nag-perform si Montano; ang P 11.2 milyong kontrata sa Carat kung saan nag-perform si Montano bilang guest singer kasama ang kanyang pamangkin; at ang P 12 milyong sponsorship ng concert tour nina James Reid at Nadine Lustre sa Estados Unidos at United Arab Emirates ng Viva Communications.