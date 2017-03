CESAR, IBUBUNYAG ANG MGA ANOMALYA SA TBP

Nakakagulantang ang mga akusasyon kay ­Cesar Montano.

Sa bilis kumalat ng kontrobersyal na papel ay mabilis na nahusgahan ang aktor at sinabihan ng netizens na KORAP at TRAPO.

“Those allegations are baseless, wrong and ­untrue,” ang buong ningning na tanggi rito ni ­Cesar sa interview sa kanya ni MJ Marfori ng TV5.

“Wala po akong maidi-discuss. ‘Yung ­complainant po, walang name. Wala pong official tayong mapag-uusapan dito.

“Nothing on the table yet, so wala po,” sambit pa sa 54-anyos na actor-politician.

Concerned Employees of TPB ang nakalagay sa reklamo at wala ang pangalan ng complainants.

Nabanggit din ni Cesar na malamang bunsod ito ng pagkakadiskubre niya ng mga anomalya sa sangay ng Department of Tourism na pinamumunuan niya.

“Siguro, offshoot lang po ito ng na-dig natin o na-discover kong anomalies and irregularities dito sa opisina. Offshoot lang po ito.”

Ibubunuag niya raw ang mga nadiskubre niyang ‘yon sa TPB.

“I have to be transparent sa taumbayan. Kung ano po ‘yung totoo, sasabihin ko sa taumbayan and I will tell it to you very, very soon.”

Sa isang statement ay mariin ding sinabi ng ­aktor na, “Without proof, anyone can easily ­fabricate ­stories with the sole purpose of destroying the credi­bility of the agency and this administration.”

Sa gitna ng kontrobersyang ito, patuloy umanong magseserbisyo sa publiko ang TPB sa ­pamumuno ni Montano.

“Despite setbacks and political backlash, this office will ­continue to serve our countrymen and we thank everyone for their continued ­support.”

***

NADAWIT ang US concert tour nina James Reid at Nadine Lustre sa reklamo ng mga tauhan ng Tourism Promotions Board sa ­kasalukuyang COO nito na si ­Cesar Montano.

Nagsampa ng reklamo ang TPB ­employees laban kay Cesar dahil umano sa mga kuwestiyonableng kontrata na pinasok nito, paglalagay nito ng mga kamag-anak sa nasabing ahensya at unprofessional behavior ng aktor.

Kabilang sa sinasabing maanomalyang mga kontrata (na ang kopya ay kumalat sa social media) ang P12M sponsorship umano ng TPB sa US concert ng JaDine.

Mabilis itong itinanggi ng pamunuan ng Viva at nilinaw na proposal lang ang meron, pero hindi pa ito aprubado ng Viva kaya hindi ito binding.

“Viva has not received any ­consideration from Tourism ­Promotions Board for the supposed sponsorship. Thus, no Tourism Promotions Board sponsorship of the JaDine tour will ­proceed,” pagtutuwid ng kampo ng Viva na may hawak ng career nina James at Nadine.

Tila walang kamalay-malay ang JaDine na may ganitong kontrobersya dahil malamang ­aligaga sila sa paghahanda sa kanilang tour.

Ang alam namin ay bukas ang lipad ng mag-sweetheart para sa ­Always JaDine USA Tour 2017.

Ang unang show ng JaDine ay sa March 17 sa Colden Theatre sa Flushing, New York; sunod ay sa March 19 sa Copernicus Theatre sa Chicago, Illinois.

Mula East Coast ay lilipad ang ­Kapamilya lovebirds pa-West Coast para sa show nila sa March 24 sa ­California Center for the Arts sa Escondido, CA; tapos ay March 26 sa Alex Thea­tre in Glendale, CA; at March 31 sa Chabot College Performing Arts Centre in Hayward, CA.

April 1 ay tuloy ang US tour ng JaDine sa Ayva Center Concerts and Banquet sa ­Houston, Texas.

Meron din silang show sa Tropicana sa Las Vegas, Nevada; at magtatapos ang JaDine concert tour sa May 5 sa Zabeel Hall 6 ng World Trade Center sa Dubai.

Last year unang nagkaroon ng international concert tour sina James at Nadine, na blockbuster ang shows sa Middle East, ­Europe, US at Canada.

Marami-rami rin ang pupuntahan ng ­magsyota, which means more bonding time and precious moments together.