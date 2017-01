Cesar, bet ipasyal si Dayanara sa Bohol

KINUMPIRMA ng ilang taga-Ms. Universe 2016 na isa si Dayanara Torres sa judges ng timpalak.

Bale pangatlong beses na niya itong mag-judge at excited siya dahil gagawin sa ating bansa na itinutu­ring niyang second home.

“It’s a great to be a judge,” pakli ni Dayanara nang sinalubong ito ng media nang dumating kamakalawa ng gabi.

“It’s fun, less nerve wrecking because you’re not the one standing on stage. Hopefully, we will find a perfect girl,” sabi pa nito.

Mukhang mag-i-stay si Dayanara nang matagal-tagal dahil may mga gagawin siya rito.

Hindi pa niya masasabi kung ano ito dahil mag-uusap pa lang daw. Pero mukhang itutuloy niya ang kanyang showbiz career dito sa atin.

Natutuwa siya dahil nabigyan siya ng chance na makabalik ng Pilipinas dahil ang dami raw niyang na-miss dito sa atin.

Na-miss daw niya ang pagsasayaw at mga na­ging friends niya sa ASAP na sina Martin Nievera, Pops Fernandez at Ariel Rivera.

“I miss ASAP, lumpia, adobo and sinigang na baboy,” natatawang pahayag ni Dayanara.

“Working in ASAP, I learned so much. Discipline. As you remember I have a dance number every week.

“I was so thankful and grateful that I was in the Philippines, the country who embraced me completely and open their hearts. Just amazingly beautiful memories,” excited na pahayag ng da­ting Ms. Universe.

***

Si Cesar Montano ang isa sa natanong kung saan niya ipapasyal si Dayanara dahil taga-Department of Tourism na siya bilang Chief Opera­ting Officer ng Promotions Board ng DOT.

Natawa si Cesar nang nakatsikahan namin sa opening ng Intramuros Tourism Fiesta dahil naalala niya noong nagkasama sila sa isang pelikula.

Ipinasyal niya si Daya­nara sa Pasig Ri­ver na kung saan sumakay sila ng ferry boat.

Hiyang-hiya siya dahil ang dumi ng Pasig River at mabaho pa iyun.

“Siguro, invite ko muna siya sa Bohol,” natatawang sagot ni Cesar.

“Iikot ko lang muna siya du’n. Alam ko, hindi pa niya nakita ang Bohol siguro. Tapos, iikot ko rin siya sa ibang places, ‘yung ibang hindi pa niya napupuntahan.”

Natutuwa si Cesar dahil nandiyan ang suporta sa kanya ng mga DOT na nagtiyagang nag-brief sa kanya noong kauupo pa lamang niya bilang COO.

Ngayon ay nagsisimula na siyang bumuo ng mga projects at isa na itong kabubukas lang na Intramuros Tourism F­iesta na kung saan n­aka-exhibit ang iba’t ibang produkto ng bawat rehi­yon ng bansa.

“Binabalik namin ang sigla sa Intramuros, kasi as you noticed may mga… halimbawa kung turista ka, gusto mong manood ng cultural dances, cultu­ral shows.

“After Sec. Gordon nu’ng Secretary siya ng Department of Tourism, nawala na ‘yun sa Intramuros eh. Ibabalik lang namin,” saad ni Cesar.

Gusto ring simulan ni Cesar ang Regional Film Festival na kung saan mapu-promote ang isang lalawigan sa pelikulang kasali.

“Actually isa ‘yan sa mga major projects namin. Magkaroon ng Regional Film Festival dito.

“I discussed it with FDCP Chairman Liza Diño, and she’s very very excited. Pagkatapos ng Ms. Universe, I will sit down with Chairman Diño.

“Dito mababalik ko ‘yun. Dahil meron tayong mga places na magaganda, marami tayong kuwentong magaganda na hindi pa naikuwento, There so many movies to be filmed in our country,” pahayag ni Cesar.

Isa pa sa sinusuportahan ni Cesar ay ang Fusion 2017 kung saan tampok ang mga kilalang singers sa isang malakihang concert na gagana­pin sa SM Mall Ground bukas ng gabi.

Isa si Cesar sa kakanta at gusto sana niyang makasama ang mga anak niya kay Sunshine Cruz dahil magagaling silang kumanta.

Saad ni Cesar; “May kanta ko dun sa Fusion. Ino-offer-an ako ng mga kasama ko na kumanta na required ko sana, mga bata na kasama.

“They have three songs na may children’s choir ako sa likod. I’m inviting them na sana sumama sila.”

Ipinaalam na niya ito kay Sunshine at hinihintay pa lang niya ang sagot.

“Hindi pa ako nakarinig ng sagot. Sana, sumama. Sana, pumayag ‘yung nanay nila because it’s a good experience for our children.

“Mga kasama sa Fusion na ‘yun, sina Bamboo, Gloc 9, Sarah Geronimo.”