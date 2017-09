Cebu last chance ng youth chessers

Isasara ng Shell National Youth Active Chess Championships ang five-leg regional eliminations sa SM City Cebu sa Sept. 16-17.

Huling tsansa ng mga kabataang humabol sa national finals sa susunod na buwan sa Mall of Asia, mag-uunahan sa top two spots sa kiddies, juniors at seniors, at ang lone female slot para sa topnotcher sa mga kababaihan sa 7-12, 13-16 at 17-20 age categories.

Mula sa NCR, Sout­hern Luzon, Northern at Southern Mindanao stops, 39 players na ang umabante sa grand finals sa Oct. 7-8.

Tuloy pa rin ang registration sa Cebu leg sa first-come, first-served basis at limitado lang sa 300 ang slots. Kontakin si tournament director Alex Dinoy (0922-8288510), maaari ding i-download ang registration forms sa www.shell.com.ph/shell_chess. P100 ang bayad.