Ceasefire bago Holy Week

Matapos magkasundo ang mga negosyador ng gobyerno at rebeldeng komunista na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa susunod na buwan, hini­mok naman ng isang senador ang magkabilang panig na ipairal ang ceasefire bago ang Semana Santa.

“Whether unilaterally declared or mutually agreed, the people will welcome a break from fighting,” ani Senate President Pro-Tempore Ralph Recto.

Nitong Linggo ay inihayag ni presidential advise­r on the peace process Secretary Jesus Dureza na ­tuloy na ang peace talks ngayong Abril matapos ang matagumpay na back channeling talks sa panel ng ­National Democratic Front (NDF).

Magsisimula ang Semana Santa sa Abril 9 at magtatapos ng Easter Sunday sa Abril 16.