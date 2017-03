CCT review posibleng madiskaril

Hindi maiwasang ma­ngamba si Gabriela party-list Rep. Emmi de Jesus na madidiskaril ang pag-usad ng panukalang rebyuhin ang Conditional Cash Transfer (CCT) program matapos patalsikin ito sa kanyang komite dahil sa pagboto ng No sa death penalty law.

Ayon kay De Jesus, ang pinatalsik na chairperson on poverty alleviation, nakumbinsi na umano nito ang mga mambabatas na rebyuhin ang CCT program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

“This was signified in the broad support for House Resolution 464, which seeks an inquiry on the multi-billion conditional cash transfer program and its loan component,” ani De Jesus.

Ang aksyon ng mam­babatas ay kasunod ng mga ulat na maraming anomalya sa nasabing programa kabilang na ang pagkakasama sa mga maykaya sa buhay sa nasabing programa, doble-dobleng pangalan ng mga beneficiaries at iba pa.

Maliban dito, nais din nito na alamin kung magkano na ang nautang ng gobyerno sa labas ng bansa para pondohan ang nasabing programa at kung ilang henerasyon ang magbabayad sa mga utang na ito.

Pero dahil tinanggal siya sa nasabing komite, nangangamba ang mambabatas na mauudlot ang kanyang nasimulan aksyon para itama ang nasabing programa.