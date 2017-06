CBCP umokey sa higpit-FB

Suportado ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang hakbang ng social ­media giant na Facebook na higpitan ang social media account na nagpapahayag ng paghihimagsik at terorismo.

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP-Permanent Committee on Public ­Affairs, may sariling regulasyon ang FB at iba pang social media na kailangang magpasakop ang subscribers at hindi ito pagsupil sa kalayaan ng pagpapahayag.

Giit ng pari, hindi ganap ang kalayaan lalo na kung ito ay makakapinsala sa mas nakakarami lalo na sa usapin na pagpapakalat ng jihad o terrorists propaganda.

Nauna rito, pinuri ni San Jose Bishop Roberto Mallari, chairman ng CBCP-Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education ang hakbang ng FB na alisin ang mga account na nagsusulong ng terorismo at fake news.