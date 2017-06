CBCP nagluluksa sa pagpanaw ng 2 Obispo

Ipinagluluksa ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang pagpanaw ng dalawa nilang Obispo na ginupo ng sakit na cancer.

Sa artikulo ng CBCP News, nasawi si Bishop Leopoldo Tumulak ng Military Ordinariate of the Philippines at Bishop Rodolfo Beltran ng San Fernando, La Union sa magkahiwalay na ospital sa Manila.

Si Bishop Tumulak, 72-anyos, ay pumanaw dahil sa pancreatic cancer dakong ala-1:26 ng hapon nitong Sabado.

Ayon kay Fr. Harley Flores, tagapagsalita ng Military Ordinariate, tatlong buwang naka-confine ang Obispo sa Cardinal Santos Hospital.

Si Bishop Tumulak ay isinilang noong Nov. 29, 1944 sa Santander, Cebu.

Inordinahan ito bilang pari noong 1972 at itinalagang Obispo noong 1987, naging Obispo ng Tagbilaran Diocese noong 1992 at incumbent chairman ng CBCP-Episcopal Commission on Prison Pastoral Care at dating chairman ng CBCP-Episcopal Committee on the Cultural Heritage of the Church.

Habang si Beltran, 68-anyos ay nasawi dahil sa prostate cancer dakong alas-7:00 naman ng gabi sa University of Sto. Tomas Hospital.

Dadalhin ang mga labi ni Bishop Tumulak sa Shrine of Saint Therese of the Child Jesus sa Pasay City, habang si Bishop Beltran ay dadalhin sa San Fernando.