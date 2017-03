CBCP may hamon sa PNP

By Noel Abuel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hinamon ng Simbahang Katolika ang Philippine National Police (PNP) na dapat tiyakin na maaayos na sistema ang ipatupad sa Double Barrel Reloaded o Oplan Tokhang 2 ng pamahalaan.

Ito ang hamon ni Nueva Caceres Archbishop Rolando Tria Tirona, chairman ng CBCP-NASSA/ Ca­ritas Philippines sa PNP bilang lead law enforcement agency sa anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan.

Iginiit ng arsobispo na bilang mga tagapagtiyak sa kaayusan at kaligtasan ng taumbayan ay kailangan ng mga itong maging tapat, makatao at maka-Diyos sa pagganap ng tungkulin at misyon.

“Ang PNP dapat hindi umaatras, hindi dapat mag-withdraw, harapin nila ang lahat ng uri ng mga krimen. Pero dapat maging tapat, makatao at maka-Diyos sila. Suportahan natin sila sa kanilang mabubu­ting kilos. Parusahan ang mga scalawags para maibalik nila ang tiwala ng tao,” pahayag ni Tirona sa ulat ng Radio Veritas.