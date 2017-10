CBCP bakit walang kibo sa Atio slay?

Pinuna ng isang kong­resista ang pananahimik ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) sa kaso ng University of Santos Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III na nasawi sa hazing ng Aegis Juris fraternity.

Ayon kay Bagong Henerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera-Dy, kapansin-pansin ang pag-iingay ng mga opis­yal ng Simbahang Katolika o ang mga lider ng CBCP sa usapin ng extrajudicial killings su­balit tila kulang naman ang mga ipinapahayag ng mga ito kaugnay sa pagkamatay ni Castillo.

Aniya, malaki ang papel ng Simbahang Katolika sa usapin lalo pa’t pawang taga-Catholic school ang mga nasasangkot sa brutal na kamatayan ni Castillo.

“I am hoping the CBCP will speak more about the hazing death of Horacio ‘Atio’ Castilo III, law student at the University of Santo Tomas, a Catholic university. The suspects in Atio’s hazing are also UST students,” pahayag ni Herrera-Dy kahapon nang hingan ng reaksiyon ng Abante kaugnay sa sinapit ni Castillo.

“What happened to these students’ Catholic education? What happened to the Gospel of Life? What is the CBCP doing to make sure there is zero hazing in all Catholic schools?” sabi pa ng kongresista.

Si Herrera-Dy ang pangunahing may-akda ng bagong Anti-Hazing Law na isinusulong nito at inaasahang maaaprubahan ng Kamara.

Samantala, muling nanindigan ang UST na nakahanda silang tumulong para malutas ang kaso ni Castillo.

Sa inilabas na pahayag ng UST noong Biyernes ng gabi, nagpahayag ng pagkabahala ang unibersidad sa naging pahayag ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero sa pagdinig ng Senado na wala umanong aksyon ang UST sa pagkamatay ni Castillo sa initiation rites ng Aegis Juris fraternity.

“On the contrary, on the first day the news broke out, the University manifested its grief, offered prayers, and conveyed its profound sympathy to the family of Horacio,” ayon sa pahayag ng UST.

Kinondena rin ng UST ang walang saysay na karahasang ginawa kay Castillo at nagdeklara rin ng araw ng pagluluksa ang uniberisad.

Naglabas naman ng “Manifesto of Support” ang UST Faculty of Law sa kanilang dekano na si Atty. Nilo Divina sa gitna ng mga alegasyong nagkaroon ng cover-up sa kaso ni Castillo.

Naniniwala ang mga law professor na umaksyon si Divina ng nararapat at parehas bilang isang dekano.

Una rito, hinimok ni Senador Grace Poe si Divina sa pagdinig ng Senado na magbakasyon mula sa kanyang katungkulan sa UST habang iniimbestigahan ang kaso ni Castillo.

Tinanggihan ni Divina ang suhestiyon ng senador at sinabing nanatili siyang neutral sa kaso at dumistansiya na rin siya sa Aegis Juris fraternity.