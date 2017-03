Cayetano ‘di raw atat maupo sa gabinete

Pahiwatig ni Senador Alan Cayetano na hindi siya atat na maging bahagi o miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kung kaya’t italaga man siya o hindi ng Pangulo sa gabinete nito partikular bilang Foreign Affairs secretary na unang ipinangako sa kanya ay hindi na umano big deal sa kanya.

Tugon ito ng senador sa pahayag ng Pangulo na higit na kailangan sa Senado si Cayetano kaysa sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Paglilinaw ni Cayetano, ang mahalaga sa kanya ay ang tulungan ang Pangulo para magtagumpay ang administrasyon nito.

“As I said, ang success ng ating Pangulo ay success ng ating bansa. So I want the President to be successful.

Ang aking misyon talaga ay matupad ang pangako ng ating Pangulo,” ayon kay Cayetano.

Wala umanong nagbago sa kanyang hangaring tumulong at magtagumpay ang administrasyong Duterte italaga man siya o hindi sa gabinete.