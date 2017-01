Cayetano babay na sa Senado

Handa nang lisanin ni Sen. Alan Peter Cayetano ang Senado ngayong Mayo upang manilbihan sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa isang statement, kinumpirma ni Cayetano na tatanggapin niya ang anumang puwestong iaalok sa kanya ni Pangulong Duterte.

“I told the President that I will help him in any capacity na tingin niya makakatulong. So by April or May, pupuntahan ko siya. Kung anong sabihin niyang assignment ko ay malugod kong tatanggapin,” ani Cayetano.

Ngunit ayon kay Cayetano, wala pang pormal na alok na siya ang ipapalit kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay.

“Ayokong pangunahan ang Pangulo o sinumang Se­cretary… I think they’re all performing well… Pero kung anong sabihin ng Pangulo sa mga susunod na buwan, I’d be happy to help,” ani Cayetano.