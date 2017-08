CASINO PLAYER, KINIDNAP SA UTANG

Nahaharap sa kasong­ kidnapping at serious illegal detention ang isang Chinese national at casino financier na itinuturong mastermind sa pag­kidnap sa isang Korean­ ­national sa loob ng 11-araw sa Pan Pacific Hotel sa Ermita, Maynila.

Ayon kay Police Chief Insp. Joselito de Ocampo, hepe ng Manila Police District-General Assignment and Investigation Section (MPD-GAIS), nakatakas ang biktimang si Jung Jae Hoon, 39, Korean national, nanunulu­yan sa Le Mirage Condominium sa A. Mabini St., Maynila noong Agosto 17 ng alas-siyete ng gabi nang malasing ang mga nagbabantay sa kanyang mga kidnappers na Chinese national kasama ng mastermind na si Gong Yu Jia, 28, isang Chinese casino financier, tubong Fujian China at nanunuluyan sa Pan Pacific Hotel.

Naganap umano ang insidente noong Agosto 6, alas-11:00 ng gabi nang matalo sa casino sa Pan ­Pacific ang biktima.

“Humiram dun sa suspek ‘yung Koreano ng P600,000 at nang matalo ‘yung hiniram ay inutusan ng suspek ‘yung kanyang mga tauhan na ide­tine ‘yung Koreano sa Pan Pacific at nagpalipat-lipat ito sa Belagio Tower Condominium at Robinsons To­wer, tapos ipinatutubos ng P4M sa pamilya,” ayon kay De Ocampo.

Nagpadala pa umano ng larawan ang sindikato sa pamilya ng biktima sa Korea na nakatali ang paa at kamay at may dugo sa mukha at palalayain lamang kapag nakapagbigay ng P4 milyon.

Nalaman na hindi nakapagpadala ng pera ang pamilya ng Koreano dahil nakatakas at nakapasumbong ito sa Korean Embassy.

Nakipag-ugnayan sa Camp Crame si Kwon Hyosang, Korean Desk police na naka-detail sa CIDG Camp Crame sa Quezon City na nakipag-koordinasyon sa MPD-GAIS.

Kaagad naman umaksiyon ang MPD-GAIS at inaresto ang mga suspek sa Pan Pacific Hotel nina PO2 Dexter Dela Paz at PO3 Paul Robin Bautista­ pero hindi naaresto ang 10 iba pang kasapakat ng mga ito.