Carrot Man, mahal pa rin ng publiko

SA mga nagtatanong sa diva that you love kung ano na ang nangyayari sa Igorot sensation na si Jeyrick Sigmaton, well, well, well…

Mukhang his sensation has not diminished a bit dahil sa Panagbenga Festival sa Baguio City, may saraling float ang bedimpled na Carrot Man.

Sa nabasa kong mga reaction sa pagsakay ni Sigmaton sa float, ma­lakas ang hiyawan nang makita siya at maraming natuwa sa natural cuteness of the binata mula sa boondocks.

In his traditional attire si Jeyrick. Proud na proud siya of his Igorot heritage kaya walang itong keber, bahag kung bahag ang kanyang garb.

May isa pang kuha si Jeyrick for posterity kung saan kasama niya ang iba pang mga binatang Igorot rin na palaban sa pagiging boy borta ang mga batak na katawan.

Si Sigmaton, panalong-panalo ang skin co­lor nitong kayumangging kaligatan at ang body frame niya, pakiwari ko ba eh pang extra small ang size.

Parang forever young siya at the onset pa lang of puberty ang wankata gayong nasa 22 years old na yata ito.

Ang pinakawagi sa kanyang Panagbenga sighting ay ang katotohanang the public has not forgotten this Cinderella man. Mahal pa rin siya.

Nakakatuwa ang kanyang pagmamayabang in a good way sa natatangi at kinagisnan niyang Ifugao culture.

***

Para sa beteranong mang-aawit at APO Hi­king Society member na si Jim Paredes, ang pitong Duterte supporters na dumating at nangahas na rumampa sa EDSA/Shrine ay isang pambabastos, pang-uurat at pambubwisit.

Kaya sa mga bidyong ipinalabas, ang ngit­ngit at poot niya kay Pre­sidente Digong Duterte eh sa mga kabataan niya binunton.

Captured sa bidyo ang nanlilisik at galit na galit na mga mata ni Jim noong tinutudyo niya ang isa sa Duterte supporters.

Gusto ko sanang una­wain si Jim na he was just too emotional, na he could not believe na may pitong kabataan mapa­ngahas na pumunta sa EDSA at tila ang mga kabataang ito ay wala sa tama nilang pag-iisip, na pakiwari niya ay mga robot at maaring bayaran pa.

Kahit saan anggulo tignan, hindi pa rin makatwiran ang palusot niyang nakikipag-debate lamang siya sa Digong supporters.

Sa bidyo, not only did he became a bully, he threatened the group.

Pwede namang dahil siya ang nakakatanda, kalmado niyang ipaalala sa mga kabataan (they were all obviously younger than Jim) na, “Please leave. You are not wanted here. Baka masaktan kayo.”

Or in true APO Hiking Society fashion, he sang some of the lines of Batang-Bata Ka Pa at saka niya kinausap ang mga ito with a calmer demeanor.

Jim Paredes, ‘yung pagdudumilat at pagsigaw mo ba sa kanila ang tamang pag-akay at panghihikayat sa mga nagbubulag-bulagan?

Paano kung hardcore din ang sinisindak mo at hindi nagpasindak sa pagiging Jim Paredes at pagiging an elder who supposedly eh he knows better at pumatol, pinakitang matapang sila at biglang binangas ang mukha mo, sino ang dapat sisihin?

Sila na hinamon mo at pinaratangang mga bayaran at duwag?

O, ikaw, na matanda na’t lahat, parang wala pa ring pinagkatandaan?

***

Walang Jim Paredes complex si Ms. Anicia Regis, ang magiliw at chikadorang producer behind Direk Joven Tan’s Tatlong Bibe,

Bukas magku-quack, quack, quack sa mga sinehan ang pelikulang bida sina Raikko Mateo, Marco Masa at Lyca Gairanod.

Nagtampo ba siya na hindi pumasok sa MMFF ang pelikula niya?

Ang very well said nitong sagot, “Honestly, hindi. Why? Kasi nakita ko naman na walang nakasaling movie na ang la­laki ng ginastos.

“Wala akong tampo. Ano ang karapatang kong magtampo, eh, isa lang akong bagong producer?”