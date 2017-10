Carino brothers kapit-kamay sa meta

Kapit-bisig na tinawid ng magkapatid na Daniel Ven at El Joshua Carino ng Philippine Navy ang meta para ilista ang 1-2 finish kahapon sa LBC Ronda Pilipinas 2018 qualifying race na nagsimula sa Tarlac Provincial Capitol at nagtapos sa Monasterio de Tarlac, Tarlac City.

Nagtala ng 4 hours, 11 minutes, 21.2 seconds ang magkapatid na Carino para paghatian ang first at second place prizes­ na P30,000 at P20,000.

Nakopo ng teammate nilang si Ro­nald Oranza (4:13:10.7) ang third place.

Pumang-apat sa nakaraang edisyon si Daniel Ven, 19 sa Oct. 13, makakasama niya ngayon ang kuya sa main race na pasisibatin sa March 1 taya ang P1 million top prize mula sa LBC, Versa­ Radio, MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Standard Insurance at Quad X.

“Gusto ko lang tulungan kuya ko na mag-qualify,” ani Daniel Ven.

Pasok sa main race ang 38, paglala­banan ang 38 slots na nalalabi sa last qualifying race sa Sept. 22 sa Danao City, Cebu.

Ayon kay LBC Ronda Pilipinas project director Moe Chulani, isa ito sa pinakamalaking one-day qualifying dahil halos 400 riders ang sumali, mahigit kalahati ay first-timers.