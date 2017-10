Cardinal Vidal, ‘lodi’ ni Erap

Nagpaabot ng kanyang pakikidalamhati si Manila Mayor Joseph Estrada sa pagpanaw ng kanyang kaibigan at dating spiritual adviser na si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal.

Ayon kay Estrada, malaking kawalan sa sambayanang Filipino ang pagpanaw ni Vidal.

Si Estrada ay nagtungo sa Cebu City para magbigay ng kanyang huling respeto sa Cardinal na nakaburol sa Cebu Metropolitan Cathedral.

“I am all praises to Cardinal Vidal, hindi siya nakikialam sa pulitika,” panayam kay Estrada bago umalis sa Maynila.

Nanatili umanong tahimik si Vidal at di katulad ng namayapang si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na naghikayat ng kilos peotesta sa kasagsagan ng kanyang impeachment trial sa Senado.

Nang magdeklara umano siya ng all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front (MILF), nagpadala pa ito ng 18 bishops sa Malacañang para kumbinsihin siya na itigil ang opensibang militar.

“’Don’t lose faith, just pray to God and you will be strong’, that’s what he (Vidal) advised me. Kaya naging strong ako throughout those years of crisis,” naala ni Estrada na payo sa kanya ni Vidal.