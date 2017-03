We cannot stop China! — Duterte

Kung may balak ang China na magtayo ng imprastraktura sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal, hindi ito pipigilan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“We cannot stop China from doing this thing,” wika ni Pangulong Duterte sa isang press conference sa Davao City International Airport bago tumulak patungong Myanmar.

“Ano bang gusto niyong gawin ko, declare war against China?” komento pa ng Pangulo na nagsabi pang kapag giniyera niya ang China ay tiyak na imamasaker lang ang puwersang ipapadala natin sa pinagtatalunang rehiyon.

Ngunit kung aangkinin na ng China ang Panatag Shoal, nagbanta si Duterte na dito na niya ipaglalaban ang naging ruling ng Arbitral Tribunal kung saan pinanigan ang Pilipinas sa pagmamay-ari sa West Philippine Sea (WPS).

“I will not impose the arbitral ruling now… but there will be a time in my term when I will bring the issue back on the table… And it will come. When? When they shall start to tinker with the entitlement,” diin pa ng Pa­ngulo.