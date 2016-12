“I cannot change anymore!” — Digong

Wala sa ­bokabularyo at hindi kasali sa New Year’s resolution ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na baguhin ang asal at istilo ng pananalita nito.

Sa one-on-one interview ng ANC kahapon ng hapon, inusisa si Pa­ngulong Duterte kung may plano ba ito na baguhin ang kanyang personal na istilo.

Ang tugon ng Pa­ngulo, “wala, ako ganito lang… magbihis ako kung may interview, pero usually wala naman akong med­yas gaano pang-ano lang, pang-display, ayan oh.”

Wala rin umanong ba­lak si PDu30 na baguhin ang style ng pananalita nito.

“Wala rin. Look 10 years ako prosecutor. I survive 40 years sa pulitika. Ni minsan hindi ako nakatikim ng talo from a vice mayor diretso-diretso ‘yan hanggang dito sa Malakanyang.

Bakit ko i-change pa? Change is coming dun sa mga corrupt lang ‘wag mo akong isali dyan,” sabi ni Duterte.

Anuman aniya ang kanyang karakter at mga pinagsasasabi ay kaloob ng Diyos. Kaya naman kung may mga nagre­reklamo man sa tabas ng kanyang dila ay mag­reklamo aniya sa Diyos.

“God gave me the way I am. God gave me this identity and God gave me this mouth.

Because they say that we are the creations of God. If you have something against me, about my mouth, about my character go to God and complain all there… Siya ang may gawa… He is the one to be blamed not me,” paliwanag ni Duterte.

Panghuli ay humingi ng pang-unawa ang Presi­dente kung hindi man “like” ng iba ang paraan ng kanyang pagdiga.

“You have to understand my mouth, my temperament because ako ‘yun… hindi ko na nga sabi nga… I cannot change anymore. ‘Yan dala-dala ko na,” ayon pa sa Pangulo.

Gayunpaman, huwag na sana umanong gawin pang isyu ang kanyang pananalita.