“I can assure you… no corruption in my term”

Muling ­siniguro ni Pangulong ­Rodrigo Duterte sa publiko na walang magiging korap­syon sa ilalim ng kanyang termino.

“I can assure you, ­ladies and gentlemen, that there will be no corruption in my term.

You have my word,” pagdidiin ni PDu30 nang magtalumpati sa ika-50 taong anibersaryo ng Asian Development Bank (ADB) sa Mandaluyong City kahapon ng hapon.

Umaasa si PDu30 na ipagpapatuloy ng ADB ang suporta para mas ma­ging masigla ang pagsisikap ng bansa na maabot ang pag-unlad.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa kabila ng sangkatutak na isyu ng korapsyong ibinabato sa ilang opisyal ng administrasyon.

“With the ADB’s help, I am confident that we will be able to lift more of our people from po­verty, expand the economy by about 50 percent in real terms, and make the Phili­ppines hopefully, I pray, an upper middle class income economy in 2022.” sabi pa ni PDu30.