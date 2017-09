UP cager nagpasaklolo sa korte

Mga laro ngayon (Mall of Asia Arena)

2:00 p.m. – UST vs. FEU

4:00 p.m. – DLSU vs. UP

Nakakuha si Rob Ricafort ng Temporary Restraining Order kaya makakalaro ito sa University of the Philippines laban sa defending champion De La Salle ngayong araw sa UAAP Season 80 basketball tournament sa Mall of Asia Arena.

Tumungo sa korte si Ricafort matapos malaman na hindi siya makakalaro dahil lumampas ito sa maximum age limit na 25 ngayong season.

“Nobody has the power to deny him that right which the court has protected.” saad ni UP coach Bo Perasol.

Makalaro o hindi si Ricafort, paniguradong muling mangangalabaw ang pambato ng Green Archers na si Ben Mbala.

Puntirya ng Taft-based squad La Salle (3-0) na hablutin ang pang-apat para masolo ang unahan. Kasalo ng Green Archers ang mahigpit na karibal at last year’s runner-up Ateneo.

Hindi nakalaro si Mbala sa unang dalawang panalo ng La Salle at sa unang salang ngayong season, tumikada ang 6-foot-7 Cameroonian ng 32 points sa 85-73 winila sa Adamson noong Miyerkules.

Magkabuhol sa third ang Fighting Maroons at NU sa 2-1.

Magkakaldagan sa unang laro ang FEU (1-2) at UST (0-3).