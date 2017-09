Cabanatuan encounter, 5 patay

By Jojo De Guzman

Limang notoryosong drug personalities ang napatay sa operasyon ng mga awtoridad na nakarekober ng mga baril at droga sa Cabantuan City.

Sa ulat na nakalap ng TONITE sa tanggapan ni P/Supt. Ponciano Zafra kinilala ang mga napaslang na sina Marco Sagnit Malubay, 28, Eduardo Flores Sagnit, 60, kapwa residente ng Purok 1, Brgy Lagare; Ronnie Malubay Caparas, 22 ng Purok 4, Brgy MS Garcia; Alfredo Carpio Martinez Jr., 32 at Nepomuceno Catolico Esguerra, 53, residente ng Purok Yakal, Brgy. Lourdes, pawang sa lungsod na ito.

Alas-7:00 ng gabi noong Miyerkoles nang makasagupa ng mga awtoridad sina Malubay, Sagnit at Caparas sa buy bust sa Barangay Lagare.

Narekober sa tatlo, na ihinahanay ding sangkot sa mga motornapping, robbery at gun for hire activities ang isang sachet ng shabu, dalawang cal. 38 revolver at isang caliber 45 pistol.

Sa may Briones Subd., Brgy. San Isidro naman naka-enkuwentro sina Martinez Jr. at Esguerra na nakunan ng limang sachet ng shabu, isang caliber 380 at mga drug paraphernalia.