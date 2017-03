Byuting bebot binulagta ng tandem

Isang maganda at may makinis na balat na babae na ayon sa mga awtoridad ay tila kolehiyala ang hitsura, ang walang habas na pinagbabaril ng dalawang kalalakihang lulan ng isang motorsiklo sa tapat ng isang simbahan sa Lungsod ng Quezon kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ng Quezon City Police District-Criminal Investigation and Detection Unit (QCPD-CIDU) partikular na ni PO3 ­Jerome Dollente ay ­ganap umanong alas-11:00 ng gabi nang maganap ang insidente sa tapat ng Shrine of Holy Sepulchre sa kahabaan ng Cabatuan Street corner C-3 Road, Barangay San Jose ng nasabing lungsod.

Ilang residente umano sa lugar ang nakarinig ng sunud-sunod na putok ng baril dahilan upang agad nila itong usisain. At doon na nga nila nakita ang papaalis na riding in tandem at ang biktima na wala nang buhay na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo sa tapat ng simbahan.

Sa pagsisiyasat ng Scene Of the Crime ­Operatives (SOCO) ay nakitaan ng mga tama ng bala sa ulo ang biktima na inilarawan na 4’11 ang taas, maganda, makinis ang balat, nakasuot ng kombinasyong itim at pink na blouse at pu­ting stripe na short pants, ngunit wala namang kahit anong identification cards na nakita sa labi nito.

Sa ngayon ay ­patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad at ­inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng biktima at ng mga salarin, maging ang posibleng ­motibo sa pagpatay.