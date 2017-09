Buwisan ang plastic, coal at iba pa

Patuloy na tinatalakay sa Senado ang panukalang tax reform bill ng Duterte administration na naglalayong makakolekta ng mas malaking halaga upang ipondo sa mga proyekto ng pamahalaan.

Pangunahing tinututukan ngayon sa tax reform bill ay ang pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo.

Si Senate Committee on Ways And Means Chairman Sonny Angara ang pangunahing abala kung papaano maiiwasan na maapektuhan nang malubha ang mayoryang mamamayan sa tax reform bill ng administrasyon.

Tila hindi maiiwasan na mag-apruba ang Senado ng panibagong pataw na buwis na naunang naaprubahan na ng Kamara de Representantes.

Magandang balita dito ay pilit na ibinababa ni Senator Angara ang antas sa pataw ng buwis lalo na sa produktong petrolyo. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ay ang exercise tax ang makakaapekto sa taumbayan sa lahat ng aspeto tulad ng mga bilihin at serbisyo.

Pero marami ang nanawagan na lubayan na lang ng mga mambabatas ang excise tax sa petrolyo at maaaring humanap ng ibang mapagkukunan ng buwis.

Isa sa aking panukala kay Senator Angara ay baka naman panahon na upang buwisan ang mga plastic na siyang pangunahing problema sa pagkasira ng kalikasan.

Dahil sa plastic ay nagsisilbi din itong basura na hindi natutunaw na dahilan din ng napakaraming trahedya tulad ng mga pagbaha.

Sa ngayon ay maraming siyudad na ang may umiiral na ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng plastic pero tulad sa mga supermarket at iba pang establisimyento.

Pero ang masaklap dito ay hindi naman totoong bawal ang paggamit ng mga plastic bag dahil puwede naman basta babayaran ng mamimili.

Kung itaas ng gobyerno ang pataw na buwis sa mga produktong plastic tulad sa paggawa ng mga shopping bag, bottled water ay may maganda pa itong epekto sa kalikasan.

Bukod sa plastic ay taasan din ang buwis sa mga coal o uling na siyang ginagamit ng mga coal power plants na sinasabing may malaking kontribusyon din sa polusyon at pagkasira ng kalikasan.

Samantala, bukod sa pagpapataw ng panibagong buwis ay higpitan na ng gobyerno ang mga ahensiya tulad ng Bureau of Customs (BOC) at Bureau of Internal Revenue (BIR) na kailangan tiyakin na nakakakolekta ito ng tamang buwis at maaalis na ang korapsiyon sa nasabing tanggapan upang makalikom ng mas malaking salapi ang gobyerno.