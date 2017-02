Business as usual kay Sec. Sueno

Tuluy-tuloy lang sa trabaho si Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno kahit luma­lakas ang ugong na iginagayak na ang pagpalit sa kanya sa puwesto ni dating Senador Bongbong Marcos na malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa inilabas na official statement ni Sueno, iginiit nito na wala siyang balak kontrahin o salunga­tin ang anumang magiging desisyon ng Pangulo.

Ayon sa ulat, si Marcos ang napipisil na iupo ni Duterte sa Department of the Interior and Local Government (DILG) oras na matapos ang one-year ban sa mga losing candidates na tumakbo noong 2016 elections.

“We serve at the pleasure of the President. It is within his power, wisdom and discretion to appoint members of his Cabinet,” anang kalihim.

Hindi rin umano nagpapaapekto si Sueno sa maagang pinalulutang na change of command sa DILG dahil maraming dapat ipatupad na reporma at programa ang kagawaran lalo na ang marching order ni Pangulong Duterte na ipalaganap ang pede­ralismo at dalhin sa barangay level ang kampanya laban sa ilegal na droga.