Bulutong attack sa Mindoro

Bagsak ang mahigit 100 inmates ng Oriental Mindoro Provincial Jail (OMPJ), matapos tamaan ng bulutong, matapos magkahawa-hawa.

Nabatid sa ulat na simula Setyembre 16 ay nagsagawa ang Department of Health-MIMAROPA ng agarang pag-disinfect at paglilinis ng OMJP para mahinto ang lumalaganap na sakit.

Iniutos na ni Department of Health (DOH)–MIMAROPA (Oriental/Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan) Regional Director Eduardo C. Janairo, ang agaran pag-disinfect at paglilinis sa OMJP, dahilan sa lumalaganap na bulutong, sa mga preso, para maiwasan na umano ang pagtaas ng bilang ng nahawa.

“The risk of infection is very high because of the over-crowded cells where inmates are being detained that is why a regular disinfection and sanitation is a must especially now that we have rising cases of chicken pox,” pahayag ni Regional Director Eduardo C. Janairo.

“We must ensure that viruses and bacteria in all the cell-blocks are eliminated and will not transmit infectious pathogens to inmates,” dagdag pa niya.

Ayon sa DOH-MIMAROPA Regional Epidemiology and Surveillance Unit, simula noong Setyembre 6, 2017 ay umabot na sa 112 na preso ang nagkaroon ng bulutong, 64 na kaso ang may lagnat, 50 ang may kasamang ubo, at 15, ang may kasamang sipon.

Samantala, may apat naman sa DOH-MIMAROPA staff ang nahawaan ng bulutong matapos magsagawa ng mass screening sa mga preso na isinagawa noong Agosto 22-31 2017, sa OMJP.

Tinatayang nasa 868 ang nakakulong sa OMJP ngayon.

Kaugnay nito, nagsagawa naman ng pagspray sa loon ng mga bilanguan, para na rin mapuksa ang mga lamok, at ibang insekto na maaring magdulot ng sakit.

Nagsagawa ang mga kawani ng DOH-MIMAROPA at Oriental Mindoro Provincial Hospital ng pagsusuri sa panganib sa kalusugan sa mga bilanggo ng Oriental Mindoro Provincial Hospital upang masuri ang lawak ng paglaganap ng chicken pox.