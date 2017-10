By Jun Borlongan

Patuloy na pinangungunahan ni Gov. Wilhelmino M. Sy-Alvarado ang Bulacan tungo sa globalisasyon bilang bahagi ng kanyang vision na pagkakaroon ng masiglang ekonomiya.

Sinabi ni Alvarado sa isang panayam na base sa 2012 Human Development Index (HDI) na inilabas ng Philippine Statistics Authority, pang-walo ang Bulacan sa may pinakamataas na HDI sa mga probinsya sa bansa.

Binanggit din ng gobernador na ang Bulacan ay tuloy-tuloy na kabilang sa 10 least poor na mga lugar sa Pilipinas.

Suportado ng datos mula sa 2015 Official ­Po­verty Statistics ng National Statistics Coordination Board (NSCB) na isinasagawa kada 3 taon ang mga pahayag ni Alvarado kung saan panglima ang Bulacan sa least poor province sa Pilipinas na may 3.3 poverty incidence.

Bumaba ng 2.1% puntos ang poverty incidence ng Bulacan mula sa 5.4 poverty incidence noong 2012 at umakyat ang ranggo mula pang-anim tungo sa panglimang probinsya sa buong bansa na bumaba ng 36% ang bilang ng mahihirap na pamil­ya mula sa 38,123 noong 2012 at naging 24,359 pamilya noong 2015.