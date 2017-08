Bulacan bantay-sarado sa bird flu

By Jun Borlongan

Mas lalo pang pinaigting ngayon ng Provincial Veterinary Office (PVO) at Bulacan PNP ang quarantine check-point sa mga boundary ng Calumpit, Bulacan-Pampanga at bayan ng San Miguel-Nueva Ecija matapos na magpositibo na din sa bird flu virus ang ilang poultry farm sa mga bayan ng San Isidro at Jaen na malapit sa probinsya.

Nakumpirmang mas matinding pagbabantay ang ginagawa ngayon ng provincial government katuwang ang kapulisan para masiguradong hindi makapapasok sa lalawigan ang poultry products mula sa Pampanga at Nueva Ecija.

Isa ang industriya ng manok sa pinagkakakitaan ng malaking bilang ng bulakenyo kaya malaki ang epekto ng bird flu virus kapag tumama ito sa lalawigan.