‘Buhay pa sana ang asawa ko’ — Rep. Gonzales

Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pampanga Rep. Aurelio ‘Dong’ Gonzales hinggil sa sinapit ng kanyang misis na si Elizabeth na isa sa 37 namatay sa Resorts World Manila (RWM) noong Hunyo 2, 2017 matapos itong pasukin at sunugin ng nag-iisang gunman na si Jessie Carlos.

Sa kanyang padalo sa pagdinig ng House committee on banks and ­intermediaries na pinamumunuan ni Eastern Samar Rep. Ben Evardone hinggil sa problemang naranasan ng mga kliyente ng Banks of Philippine Islands (BPI), sinamantala ni Gonzales ang pagkakataon dahil kabilang sa mga resource person ay mga kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

“My wife died June 2 midnight, and I think when I went to the Resorts World ah, mabubuhay pa po siguro siya nun kasi konting oras lang mainit pa eh,” ani Gonzales.

Nasa Vigan, Ilocos Sur si Gonzales kasama ang mga mambabatas dahil sa kanilang Northern Caravan kaya­ nang maba­litaan nito ang nangyari sa Resorts World ay agad na lumipad at sa loob, aniya, ng dalawang oras ay naka­rating ito sa RWM.

“Palagay ko kung merong nag-rescue­ kaagad sa kanya mabubuhay pa po sila lahat including my wife kasi inakbayan ko ‘yung wife ko, hinalikan ko siya.

In-open ko ‘yung kanyang body bag mainit pa ‘yung paa niya, mainit pa ‘yung kamay niya mainit pa ‘yung face niya, ­hinalikan ko siya, in-embrace ko siya nang mahigpit ‘mabubuhay pa ‘to kung merong dumating kaagad (rescue),” ang tiim-bagang na pagsisiwalat ni Gonzales.

Ito, aniya, ang dahilan kaya hindi nito dinaluhan ang mga pagdinig na ginawa ng joint House committee sa trahedya sa RWM. “Otherwise magiging emotional­ naman po ako.”

Sinabi ni Gonzales na kaya siya dumalo sa pagdinig kahapon dahil hindi umano nito matanggap na nakapag-withdraw pa ang kanyang misis, tatlong araw matapos itong mamatay sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC).

“Ang mahirap po ­dito namatay po siya noong June 2nd nakapag-ATM pa po siya ng June 5 on the record, this record galing pa po ito sa bangko ng RCBC.

Nakakalungkot naman po nawala na nga po ‘yung aking asawa, nawala po ‘yung ­jewelries wala­ pong problema ‘yan, eh ang nakakalungkot po itong kalokohan pang nangyayari sa mga bangko,” ayon pa sa mambabatas.

Base sa record na nakuha ng mambabatas, sa RCBC unang may nag-withdraw sa ATM ng kanyang asawa sa Libis area ng P500 at sinundan ng tig-P10,000 kaya umaabot sa P20,500 ang illegal withdrawal.

Agad namang nangako ang BSP na kanilang iimbestigahan ang nasa­bing kaso upang malaman kung sino ang nag-withdraw sa ATM ng asawa ng mambabatas.