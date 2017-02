BUENA-MANO!

Mga laro ngayon (Smart Aranet­a Coliseum)

8:00 a.m. — UP vs. Adamson (m)

10:00 a.m. — DLSU vs. FEU (m)

2:00 p.m. — UP vs. Adamson (w)

4:00 p.m. — DLSU vs. FEU (w)

Pinangatawanan ni Jho Maraguinot­ ang pag-ako sa binakanteng puwesto ni Alyssa Valdez nang pangunahan ang Ateneo sa 25-20, 25-21, 25-22 panalo­ sa UST sa opener ng UAAP Season 79 women’s volleyball sa Smart Araneta Coliseum kahapon.

Nagpakawala si Maraguinot ng 15 hits, namigay ng 45 excellent sets si Jia Morado sa Lady Eagles, back-to-back champions bago inagawan ng La Salle noong nakaraang taon.

Ipinaramdam ni Michelle Morente ang pagbabalik sa Ateneo sa kinamadang nine hits, nangolekta ng eight points si 6-foot-3 Kat Tolentino.

“I think people expected us to have jitters and everything,” lahad ng ­bagong skipper ng Lady Eagles na si Morado. “But at the end of the game, lumabas naman ‘yung nai-training namin, and hopefully in the following games tumuloy ang improvement.”

Pinangunahan ng 17 hits ni EJ Laure ang Tigresses, may 10 si Cherry­ Rondina.

“We are very happy with the win kasi we have been waiting for this game for a long time,” pahabol ni Morado.

Sa unang laro, naisahan ang National­ U sa first set pero nang mag-init ay humarabas para ipagpag ang UE 18-25, 25-20, 25-23, 25-13.

Nang makuha ng higante ng Lady Bulldogs na si Jaja Santiago ang ritmo,­ hindi na ito napigilan nang ariin ang gitna. Tumapos si Santiago ng 21 points na kinapalooban ng four blocks at three service aces, nagdagdag si Jorelle Singh ng 12 hits, may 11 hits din si Risa Sato at naglista ng 11 hits at may nine digs si Aiko Urdas.

Tumabo ng 21 points si Shaya Adorador kabilang ang five service aces at four blocks, may 11 points si Meanne Mendrez sa Lady Warriors.