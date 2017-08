Buena-mano ang sepak takraw­

Nakuntento ang men’s sepak takraw team sa ­silver medal nang yumukod ang 9-player Filipinos sa host Malaysia sa chinlone event 3 linking event sa finals, 391-271, kahapon sa Day 2 ng pre-formal opening ng 29th Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur.

Pagkatapos ang official recognition sa Philippine delegation kahapon, kinolekta agad ng sepak takraw team ang unang medalya ng Pilipinas sa 2017 edition ng biennial games.

Pumasok sa finale sa Titiwangsa Indoor Stadium sina John-John Bobier, Rhemwil Catana, Emmanuel Escote, Ronsited Gabayeron, Joeart Jumawan, John Carlo Lee, John Jeffrey Morcillos, Regie Reznan Pabriga, at Alvin Pangan sa bisa ng 293-157 victory sa bronze medalist Brunei.

“Chin lone is a subjective sport, so it’s really difficult to beat the host country,” saad ni Philippine Amateur Sepak Takraw Association president Karen Tanchanco-Caballero.

“We’re seeing action in seven events, so yes, our hopes are high for additional one or two gold medals,” aniya.