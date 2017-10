Buena-mano ang Kings!

By Clarence Constantino

Laro sa Linggo: (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. – Meralco vs. Ginebra

Maaaring ma­ging mahaba ang PBA Governors Cup championship series ng Ginebra at Me­ralco.

Pero madaliang tinapos ng defending champion Kings ang laban papunta sa 102-87 panalo kagabi sa umpisa ng best-of-seven duel sa Quezon Convention Center sa Lucena City.

Pinangunahan ni Justin Brownlee ang balansiyadong opensa ng Ginebra na nakakuha rin ng hindi kukulangin sa 10 points mula sa apat na iba pang players.

Pupuntiryahin ng Kings ang 2-0 lead sa Game 2 bukas sa Smart Araneta Coliseum, pero iyon ay kung hindi ma­kagawa ng paraan ang Meralco.

Kahit masama ang kanyang umpisa, nagawa pa rin ni Allen Durham na tumapos ng 27 points, 14 rebounds at eight assists pero ang mga katulad lang nila Baser Amer at Mike Tolomia ang nakatulong pagkatapos magsama para sa 24 points.

Sina Jared Dillinger, Chris Newsome, at Ranidel de Ocampo ay hirap makabutas at iyon ay agad sinamantala ng Kings na kumawala mula sa 11-12 count para kunin ang kalamangan hanggang sa huli.

Medyo nagkaroon ng buhay ang Meralco sa third quarter nang magi­sing sina Tolomia at Garvo Lanete para ilapit ang Bolts, 75-71.

Pero bago natapos ang quarter ay naka-dunk si Greg Slaughter at iyon ay mukhang naging buwelo para sa Kings na nagpawala ng 19-5 atake para batakin ang lamang sa 96-75, 5:06 na lang ang natitira.