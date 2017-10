Budget ng Ombudsman at OVP lusot sa Senado

Tweet on Twitter

Bagama’t kilalang kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte ay walang hirap na lumusot sa Senado ang budget ng Ombudsman at ng Office of the Vice President.

Inaprubahan agad ng plenaryo ng Senado ang hinihinging pondo ng Ombudsman dahil walang senador ang nagpahayag ng interes na mag-interpolate.

Kabuuang P2.640 bilyon ang inaprubahang budget ng Senado para sa Ombudsman o dagdag na mahigit P143 milyon sa hinihinging P2.497 bilyon.

Kasabay nito, inaprubahan ng Senado ang karagdagang P20 milyon para sa Angat Buhay o Anti-Po­verty Program ng Office of the Vice President.

Mismong si Senate Majority Leader Vicente Sotto ang nagsulong na maaprubahan ang pondo ng tanggapan na P443.95 milyon para sa susunod na taon.