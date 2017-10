Budget ng Customs namimiligro

Nanganganib na maaprubahan ang proposed P3.105 billion na budget ng Bureau of Customs (BOC) sa Senado sa gitna ng pagharang ng ilang senador.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, papayag lang silang mapalusot ang pondo kung lalagdaan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang amended administrative order na sasakop sa pre-shipment inspection ng containerized cargo.

Sa budget deliberations, iginiit ni Drilon na kung ginagawa ang pre-inspection, naharang sana ang smuggling ng mahigit 600 kilo ng shabu mula sa China.

Tinukoy ni Drilon ang Administrative Order No. 243-A kung saan inaatasan ang BOC na isailalim sa pre-shipment inspection ang mga bulk cargo gaya ng langis at fuel steel.

“If there was no delay and the amended AO was signed, we may not have been confronted with this smuggling of 604 kilos of shabu because it could have been caught immediately at source or country of origin,” saad ni Drilon.