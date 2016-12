Budget babantayan kung may pork

Nagbanta si Senador Panfilo Lacson na itutuloy niya ang pagkuwes­tiyon sa Supreme Court (SC) sa P3.35 trilyong 2017 Gene­ral Appropriations Act (GAA) kapag nakita niyang nakasiksik pa rin ang pork barrel fund sa GAA na nilagdaan ni Pangulong Duterte kahapon.

Sa ngayon, magpapakuha muna ng kopya ng 2017 GAA si Lacson upang himaymayin ang nilalaman nito at para maberipika kung nakasulat pa rin ang mga probis­yon o item na pinatanggal niya dahil kahintulad ito ng pork barrel fund.

“I have to see the approved national budget as signed by the President today to find out if the provisions/items that I questioned during the Senate floor deliberations being obviously ‘pork’ are still there, then I’ll take it up from there,” ani Lacson.

Natuwa naman ang senador at hindi ipina-­veto ni Pangulong Duterte ang P8.3 bilyong pondo­ ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na ipina­lipat niya sa Commission on Higher Education (CHED) upang ma­ging pondo sa free tuition fee sa mga estudyante sa State Universities and Colleges (SUCs) simula sa susunod na school year.

Nanindigan si Lacson na hindi na dapat magkaroon ng pork barrel fund sa 2017 GAA dahil ipinagbawal na ito ng Supreme Court (SC) noong 2013.

Nabuking ni Lacson ang P8.3 bilyong pork barrel fund na isiniksik ng walong kongresista sa budget ng DPWH matapos itong kaltasin­ sa budget ng Autonomous ­Region in Muslim Mindanao­ (ARMM).

Marami pang ibang probisyon ang nakita ni Lacson na itinuturing niyang pork barrel fund kung kaya’t nagbabala ito na kukuwestiyunin niya sa SC ang legalidad ng pagsisingit ng pork barrel fund sa pambansang budget para sa susunod na taon.